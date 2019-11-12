زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق ايران

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب قضاء قلعه كنج في جنوب محافظة ​كرمان​ جنوب شرق ​ايران​"، مشيرةً إلى انه "تم تسجيل الزلزال عند خط الطول 58.07 وخط العرض الجغرافي 27.29 وعلى مسافة 19 كم من بلدة جاه داد خدا ومسافة 32 كم من بلدة قلعه كنج و 58 كم من منوجان".

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