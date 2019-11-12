هيئة تنسيق الثورة اكدت رفض التفاوض مع السلطة قبل تشكيل حكومة انتقالية

اكدت ​هيئة تنسيق الثورة​ مبادئ الثوة الاسياسية، معربةً عن "رفضها لأي تفاوض مع ​السلطة​ قبل الاستجابة لمطالب الثورة وفي مقدمها تشكيل ​حكومة​ انتقالية بصلاحيات تشريعية ودستورية"، مشددةً على "رفض أي تقاوض مع أي جهة خارجية"، مدينة "كل من يشارك بتفاوض او وساطة وكل من يقبل بأي تدخل خارجي يمس مبدأ السيادة الوطنية"، مشيرةً إلى ان "اللبنانيين جميعا سياديون وقادرون على حل أزماتهم بانفسهم دون املاءات خارجية من أي جهة كانت".

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