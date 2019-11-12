حزب سبعة: لا نلبي دعوات لاي اجتماعات مع اي سفارة خاصة بهذه المرحلة الدقيقة

أعلن "​حزب سبعة​" في بيان له أنه "بعد الشائعات التي تعمد ​السلطة​ على نشرها لتشويش الرأي العام، يهم الحزب التأكيد بأننا لا نلبّي دعوات لاي اجتماعات مع اي سفارة بشكل عام وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة. وما ينشر من اخبار متعلقة بهذا الشأن هي عارية من ​الصحة​ ومفبركة للايحاء بدعم خارجي ما لثورة الناس"، مشيراً الى "أننا مستمرون الى جانب الناس الى حين تحقق جميع المطالب".

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