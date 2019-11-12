قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: مريم داهوك الويس (مواليد عام 1995، لبنانية) التي غادرت حوالي الساعة 6.00 من مساء تاريخ 5/11/2019 منزل إبنة شقيقتها الكائن في بلدة بر الياس، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر شتورا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 08/540000للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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