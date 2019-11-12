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قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة

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عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة: مريم داهوك الويس (مواليد عام 1995، لبنانية) التي غادرت حوالي ​الساعة​ 6.00 من مساء تاريخ 5/11/2019 منزل إبنة شقيقتها الكائن في بلدة بر الياس، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال ب​مخفر شتورا​ في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 08/540000للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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