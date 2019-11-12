طلبت ​المديرية العامة للجمارك​ من هيئة التحقيق الخاصة لدى ​مصرف لبنان​، القيام بالتحقيقات اللازمة في حسابات جميع موظفي الجمارك من السلك الاداري والضباط والعناصر من السلك العسكري. وطلبت منها التحقق من طبيعة العمليات المجراة في الحسابات ومصادرها والتي قد تخفي جرائم تبييض أموال وفقا لأحكام القانون ودعتها الى القيام بما يلزم في هذا الاطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك طلبت من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان إجراء التحقيقات في حسابات موظفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.