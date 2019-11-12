النشرة: مخابرات الجيش أوقفت شخصا إعتدى على موظفين بمصلحة مياه طرابلس

أفاد مراسل "​الخليج 365​" أن دورية من ​مخابرات الجيش​ اوقفت المدعو ب.د. في ​طرابلس​ بعد قيامه صباح اليوم بالاعتداء على عدد من الموظفين في مصلحة مياه طرابلس.

وكان المعتصمون قد قاموا صباحاً باغلاق مدخل مصلحة ​المياه​ في طرابلس، الا ان الموقوف قام بالدخول الى مكاتب مصلحة المياه والاعتداء على عدد من الموظفين اثناء اخراجهم، ثم قام بالدخول الى مكتب مدير المصلحة وتكسير صورة ​رئيس الجمهورية​ الموجودة.