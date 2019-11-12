النشرة: مخابرات الجيش أوقفت شخصا إعتدى على موظفين بمصلحة مياه طرابلس

أفاد مراسل "الخليج 365" أن دورية من مخابرات الجيش اوقفت المدعو ب.د. في طرابلس بعد قيامه صباح اليوم بالاعتداء على عدد من الموظفين في مصلحة مياه طرابلس.
وكان المعتصمون قد قاموا صباحاً باغلاق مدخل مصلحة المياه في طرابلس، الا ان الموقوف قام بالدخول الى مكاتب مصلحة المياه والاعتداء على عدد من الموظفين اثناء اخراجهم، ثم قام بالدخول الى مكتب مدير المصلحة وتكسير صورة رئيس الجمهورية الموجودة.
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