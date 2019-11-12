النشرة: بعض المستشفيات لن تتمكن من تقديم الأدوية باهظة الثمن للمرضى الجدد

أصدرت بعض ​المستشفيات​ تعميما داخليا، حصلت "النشرة" على نسخة من احدى أكبر المستشفيات، جاء فيه "بسبب الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، لن يتم قبول أي طلب نقل للمرضى من ​مستشفى​ آخر اعتبارًا من هذا اليوم سواء في الخدمة أو في ​حالات​ الطوارئ"، مشيرة إلى انه "بالنسبة للمرضى الذين تم قبولهم حديثًا اعتبارًا من 11 تشرين الثاني، فلن تتمكن الصيدلية من تقديم ​الأدوية​ النوعية باهظة الثمن وستبقي على بروتوكولات الأدوية الشائعة".

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