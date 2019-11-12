وكالة الطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم في انتهاك للاتفاق النووي

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين في تقرير جديد أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، لتؤكد بذلك أن الجمهورية الإسلامية اتخذت خطوة إضافية في انتهاك الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى.

ومع أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 يمنع التخصيب في موقع فوردو الذي يوجد تحت الأرض، وجد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت العمل في الموقع يوم السبت كما أعلنت طهران.

وقال تقرير وكالة الطاقة الذرية إن إيران زادت أيضا من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 3ر372 كيلوجرام، ارتفاعا من الحد الأقصى البالغ 8ر202 كيلوجرام الذي تم النص عليه في الاتفاق النووي الذي يستهدف تقليص تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه لصنع وقود نووي أو مواد لصنع أسلحة نووية.

شاهد الفيديو: الاتحاد الأوروبي يحث إيران على الالتزام بالإتفاق النووي

مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الاتحاد الأوروبي يدعو للهدوء في بوليفيا بعد استقالة موراليس وروسيا تدين"الانقلاب المنظم" دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان الاثنين كافة الأطراف في بوليفيا لممارسة "ضبط النفس والمسؤولية". وأعربت عن أملها بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس أن "تتجه البلاد في شكل سلميّ وهادئ لانتخابات جديدة، انتخابات موثوقة يمكن أن تسمح لشعب بوليفيا بالتعبير عن إرادته الديموقراطية". وأعلن موراليس استقالته في خطاب متلفز الأحد بعد وقت قليل من فقدانه دعم قادة الجيش والشرطة الذين طالبوه بالاستقالة. وكتب موراليس لاحقا على تويتر أن هناك مذكرة توقيف صدرت بحقه، لكن قائد الشرطة أفاد التلفزيون المحليّ أنّ الأمر غير صحيح. ولجأ 20 نائبا ومسؤولا حكوميا كبيرا لمقر إقامة سفير المكسيك التي أعلنت أنها ستمنح اللجوء لموراليس أيضا. وفي مدريد، ندّدت وزارة الخارجية الإسبانية بالدور الذي لعبه الجيش والشرطة في استقالة موراليس. وقالت الوزارة في بيان إنّ "هذا التدخل يعيدنا للحظات في التاريخ القديم لاميركا اللاتينية". إدانة روسية من جهتها، أوضحت روسيا الاثنين أنّ استقالة موراليس تبدو نتيجة لانقلاب، وندّدت فنزويلا وكوبا بما قالتا إنه انقلاب، فيما عرضت المكسيك منح اللجوء للرئيس المستقيل. لكنّ الرئيس البرازيلي اليميني قال إنّ التزوير الانتخابي هو من أسقط الرئيس البوليفي اليساريّ. ودانت وزارة الخارجية الروسية في بيان الاثنين احتجاجات المعارضة التي أدت لسقوط موراليس. وأعربت عن "قلقلها البالغ" إزاء الأحداث التي قالت إنها "اعقبت سيناريو انقلاب منّظم". وجاء في البيان "ندعو كافة القوى السياسية في بوليفيا لإظهار الفطرة السليمة والمسؤولية"، داعيا إلى "مخرج دستوريّ للموقف". دعم يساري لموراليس والأحد، ندّدت حكومتا فنزويلا وكوبا اليساريتان بإطاحة موراليس في انقلاب. وأدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بشكل قاطع" الأحد "الانقلاب" في بوليفيا، ودعا لحشد الحركات السياسية والاجتماعية "للمطالبة بالحفاظ على حياة المواطنين البوليفيين الأصليين ضحايا العنصرية". وأعربت كوبا عن "تضامنها مع شقيقها الرئيس إيفو موراليس". ووصف وزير خارجيتها برونو رودريغيز موراليس في تغريدة بـ"بالبطل ورمز حقوق الشعوب الاصلية" في اميركا اللاتينية. من جهته وصف الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز، الذي يتولى السلطة في 10 كانون الأول/ديسمبر، الأحد الوضع الذي أدى إلى استقالة موراليس بانه "انقلاب". وخرج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن الخط، مشيرا إلى أنّ "مزاعم التزوير في الانتخابات أدت لاستقالة الرئيس إيفو موراليس". وتابع أن الدرس الذي نتعلمه هو الحاجة إلى نظام انتخابي شفاف. وحاز موراليس، الزعيم النقابي ومزارع الكوكا السابق، فترة رابعة مثيرة للجدل حين أعلنت المحكمة الانتخابية فوزه في الانتخابات الرئاسية في 20 تشرين الأول/اكتوبر بفارق ضئيل عن منافسه. لكنّ المعارضة ندّدت بوقوع تزوير وقادت احتجاجات استمرت ثلاثة اسابيع وشهدت مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة المئات. وطلبت منظّمة الدول الأميركيّة إلغاء نتيجة الانتخابات وقد أكّدت الأحد وقوع تجاوزات في كل مناحي الانتخابات التي راقبتها: التكنولوجيا المستخدمة وسلامة أوراق الاقتراع وسلامة عملية الفرز والتوقعات الإحصائية. وفيما استمر البوليفيون في احتجاجاتهم في الشوارع، دعا موراليس إلى انتخابات جديدة ، لكنّ هذا التنازل لم يكن كافيًا لتهدئة غضب الشارع. ليعلن بعدها استقالته بعد فقدانه دعم قادة الجيش والشرطة وسط تمرد في بعض الوحدات الأمنية في عدد من مدن البلاد. للمزيد على يورونيوز: بوليفيا تستعد لإضراب عام بعد رفض المعارضة نتائج الانتخابات الرئاسية بعد أعمال شغب .. المحكمة تصدر قرارها بشأن الفائز في الانتخابات الرئاسية في بوليفيا Euronews (Ar)

لبنانيون ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية البحر بعد البرّ مكانٌ للاحتجاج في لبنان ضد فساد النخبة السياسية.. أبحر صيادون على متن قواربهم الصغيرة في عرض بحر مدينة صيدا جنوب لبنان احتجاجا على فشل السلطة في تشكيل حكومة جديدة وقد لحق بهم متظاهرون على متن قوارب أخرى ترفع الأعلام اللبنانية. وفي بيروت، تتواصل الاعتصامات في ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء كما عسكر المحتجون أمام مقر الشركة الوطنية للكهرباء وطالبوا بوضع حد للنقص المزمن في هذه الخدمة الحيوية في بلد يضطر المواطنون للاستعانة بالموّلدات للتزود بالطاقة في ظل التقنين وانقطاع الكهرباء. وتعهد المتظاهرون بالاعتصام أمام الشركة حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين بتوقيت بيروت. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد استقال من منصبه في التاسع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول الماضي تحت ضغط الشارع الغاضب قبل أن يطلب منه الرئيس ميشيل عون تشكيل حكومة جديدة وهو ما لم يتم حتى الآن. وتعصف بلبنان مظاهرات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ عام 2005 تاريخ اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. حيث خرج اللبنانيون احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والبطالة والبنى التحتية المهترئة ونقص الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء. Euronews (Ar)

العثور على أبرز داعمي الخوذ البيضاء ميتاً في اسطنبول والسلطات تبدأ تحقيقاً عثر على مدير أبرز منظمة داعمة للخوذ البيضاء، الدفاع المدني العامل في مناطق المعارضة في سوريا، ميتاً الإثنين في اسطنبول، وفق ما أكد مكتبه. ولم تعرف على الفور أسباب وفاة جايمس لومسوريه ذي الجنسية البريطانية، فيما رفض مكتبه إعطاء أي تعليق. وبحسب معلومات نشرت في الصحافة، فقد عثر عليه ميتاً باكراً الإثنين عند أسفل العمارة حيث يقطن، وتبيّن وجود كسور في رجليه وفي الرأس. وأكد مكتب والي اسطنبول وفاة لومسوريه، مشيراً إلى فتح تحقيق لتحديد الأسباب. وأعربت الخوذ البيضاء على حسابها في تويتر عن "الحزن والأسى" لوفاة لومسوريه، لافتة إلى أنّ "جهوده الإنسانية (...) سيتذكرها السوريون دائماً". وكان لومسوريه الضابط السابق في الجيش البريطاني، يدير منظمة "مايداي رسكيو" غير الربحية، التي تنسق التبرعات الممنوحة إلى الخوذ البيضاء ولديها مكاتب في اسطنبول وفي هولندا. وفي 22 تشرين الأول/اكتوبر، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مساعدة بقيمة 4,5 مليون دولار للخوذ البيضاء. ويتهم النظام السوري وحليفه الروسي الخوذ البيضاء التي تضم مسعفين متطوعين يعملون ضمن المناطق التي تتعرض للقصف، بدعم الفصائل المعارضة والمقاتلة في المناطق حيث يعملون. وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت على حسابها في موقع تويتر، أنّ لومسوريه "العميل السابق في جهاز +ام. آي. 6+ (الاستخبارات البريطانية) لديه علاقات مع مجموعات إرهابية". وحصد فيلم عن الخوذ البيضاء جائزة الأوسكار عام 2017 عن فئة أفضل فيلم وثائقي قصير. للمزيد على يورونيوز: شاهد: الخوذ البيضاء تنقذ عائلات من مبنى استهدفه قصف في معرة النعمان شاهد: رجال إنقاذ يبحثون وسط الأنقاض عن ضحايا القصف الجوي بريف إدلب الممثلة السورية أمل عرفة تعتزل بعد مشهد تلفزيوني يهزأ بالمأساة السورية Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO الاتحاد الأوروبي يحث إيران على الالتزام بالإتفاق النووي أو مواجهة العقوبات Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأضاف التقرير أيضا إن إيران أعدت موقعا جديدا لاختبار أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب في انتهاك للاتفاق المبرم مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بعد مقابلة نظيريه الفرنسي والبريطاني في باريس مساء الاثنين، مجددا إلى نية الدول الأوروبية بالتمسك بالاتفاق.

وقال: “ما زلنا نريد التمسك بالاتفاق لأنه من الأفضل أن يكون هناك اتفاق .. ولكن ما تفعله إيران يقلقنا كثيرا”.

وأصدر وزراء الخارجية الثلاثة بيانا مشتركا مع منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، قالوا فيه إنهم “قلقون للغاية” من التطورات في إيران.

وتحدث البيان عن “تسريع مؤسف لفك ارتباط إيران من التزامات بموجب الاتفاق”، وحث المسؤولون طهران على الارتداد عن ذلك المسار “وإلا فإن القوى الكبرى يمكن أن تطلق آلية لتسوية المنازعات قد تؤدي في النهاية إلى إحياء العقوبات”.

وقد تسمح العملية متعددة المراحل لتلك الدول في نهاية المطاف بالتوقف عن تنفيذ الاتفاق النووي، مما يعني إعادة فرض العقوبات وإخطار مجلس الأمن بذلك.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت على آثار لليورانيوم في موقع شاغر لم تعلنه إيران كمرفق نووي.

وقالت الوكالة: “من الضروري لإيران أن تواصل تفاعلها مع الوكالة لحل المسألة في أسرع وقت ممكن”، وطالبت بـ “التعاون الكامل وفي الوقت المناسب.” (د ب أ)

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