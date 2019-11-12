الشرطة تدعو الى تدخل عسكري لإنهاء العنف في بوليفيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة

دعا قائد شرطة لاباز الجيش البوليفي الى التدخل لوقف أعمال العنف التي يرتكبها أنصار الرئيس المستقيل ايفو موراليس، بعد ثلاثة أسابيع من المواجهات في البلاد التي أعقبت الخلاف حول نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووجه الكولونيل خوسيه بارينيشيا نداء الى الجنرال ويليامز كاليمان من أجل “التدخل، لأن الشرطة البوليفية قد أنهكت”.

والإثنين تم اضرام النيران في عدة حواجز للشرطة في البلاد. وكانت الشرطة قد انضمت خلال عطلة نهاية الاسبوع الى المتظاهرين الذين يطالبون برحيل موراليس. (أ ف ب)