شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان لـ "الاتحاد الأوروبى": نحترم حرية الرأى والتعبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن قوات الأمن فى فرنسا واجهت مظاهرات السترات الصفراء التى تحولت من مظاهرات للتعبير عن الرأى الى إعمال عنف، بمنتهى القوة، وقد رأينا جميعا ما حدث هناك ورصدتها كل القنوات الفضائية، متابعاً: "وهذا لم يحدث فى مصر، ولن نسمح بأى تعامل بهذا الشكل مع متظاهرين" .

جاء ذلك خلال استقبال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، سفير الأتحاد الأوروبى إيفان ساركوز، والوفد المرافق ممثلا فى مديرة القسم السياسى بسفارة الاتحاد الأوروبى مارينا فاريلا، ومسئول ملف حقوق الانسان فى وفد الاتحاد الاوروبى بيتر سالينج.

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وأكد النائب البرلمانى، أن كل من تم القاء القبض عليهم فى مظاهرات سابقة تم إخلاء سبيلهم بسبب عدم إدانتهم، موضحا أن فى السابق أبان ثورة 25 يناير وما تلاها من إعمال عنف وحرق للمجمع العلمى بالتحرير والكنائس، لا يمكن ان نعتبرها تعبيرا عن الراى، ولكن مخططات تستهدف استقرار الدولة ولن نسمح بها سواء كبرلمان او كدولة .

وقال "عابد "، إنه كنائب يستخدم كل أدواته فى النقد سواء داخل المجلس او على مواقع التواصل الاجتماعى، مستشهدا بمهاجمته لوزير التنمية المحلية الأيام الماضية، بسبب تعامل مجلس مدينة بطريقة سيئة مع المواطنين وطالبت باستقالته .

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان، على أن اللجنة تحترم حرية الراى والتعبير ولكن الحرية المسئولة التى تبتعد تمام البعد عن الجريمة المنظمة الممولة .