شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأى حديث: حزب أردوغان سيواجه الموت السياسى خلال عامين على الأكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، استطلاع رأى حديث عن حكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية أكد أن الحزب الحاكم، بقيادة الرئيس رجب أردوغان، سيواجه الموت السياسى خلال عامين على الأكثر.

وذكرت مؤسسة أوراسيا “Avrasya” الأشهر فى استطلاعات الرأى والأبحاث داخل تركيا، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا أثار الجدل فى الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، عاد ليثير جدلًا جديدًا حول شعبيته فى الشارع ببحث تقليص الحد الأدنى للتمثيل البرلمانى للأحزاب.

ولفت إلى أن حزب الحركة القومية، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية، سيكون له رصيد من الناخبين، ولكنه سيكون حزب المعارضة الرئيسى، متوقعا سيتم تأسيس نظام برلمان ديمقراطى كما أن النتائج كشفت أن آمال حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة "ضعيفة"، مشيرًا إلى وجود احتمالات قوية لانقسامه فى الفترة بين 2020-2022 لافتا إلى أن مصير حزب العدالة والتنمية سيكون مشابه لمصير حزب اليسار الديمقراطى (DSP) الذى لم يعد له أى وجود أو تأثير فى الحياة السياسية التركية.

وكشف تامال كارامولا أوغلو رئيس حزب السعادة تنبأ من تحركات حزب العدالة والتنمية لإجراء تعديلات دستورية من أجل تخفيض الحد الأدنى لانتخاب رئيس الجمهورية من 50+1% إلى 40+1%، بالصعوبات التى سيواجهها الحزب الحاكم مستقبلا لدخول البرلمان.