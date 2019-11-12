شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال يودع رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم، بتوديع وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى بمطار القاهرة الدولى فى ختام زيارة المسئول الصينى لمصر، والتى بدأها يوم الأحد 10 نوفمبر 2019.

جرت جلسة مشاورات ودية على هامش قيام الدكتور على عبد العال بتوديع الضيف قدم خلالها المسئول الصينى جزيل الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال على حفاوة الاستقبال خلال تلك الزيارة المثمرة، والتى التقى خلالها بالعديد من المسئولين المصريين، الأمر الذى يعبر بصدق عن خصوصية العلاقات المصرية الصينية.

وأعرب عن أمله فى رؤية الدكتور على عبدالعال مرة أخرى في الصين لاستئناف التشاور والتباحث حول القضايا المُلحة محل الاهتمام المُشترك وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

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جدير بالذكر أن وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني قد بدأ يوم الأحد الماضي زيارة رسمية إلى مصر على رأس وفد صيني رفيع المستوى، التقي خلالها بالعديد من المسئولين المصريين لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات فى إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.