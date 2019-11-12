شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تحدد 4 ديسمبر لتلقى ردود المحافظات بشأن المواقف العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على عقد جلسة يوم 4 ديسمبر المقبل، لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتصدى للمواقف العشوائية والتطوير المؤسسى للمنظومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالى حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيهان أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضارى.

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وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، فى ختام الاجتماع، إن جلسة يوم 4 ديسمبر كل محافظة ستقدم حصر للمواقف العشوائية والمواقف الرسمية، ومسمى وعنوان كل موقف، وما الإجراءات التى تتخذ مع المواقف العشوائية، سواء الاستبدال أو التقنين أو غيرها.

وتابع "السجينى": "الموضوع دا مش هيتحل بالحتة، عرض ممثل وزارة التنمية المحلية النهاردة غير مضبوط وغير أمين، لو استنيتك على ما تخلص الموضوع كدا مش هيخلص على 2010، وهو المفروض يخلص فى سنتين، إحنا مش بنعمل دوشة، عايزين نبنى بلدنا".

وكان "السجينى"، اتهم وزارة التنمية المحلية خلال الاجتماع بالتقصير فى هذا الملف، ولكن بعدما قدمت الوزارة نسخة من الكتاب الدورى الذى وجهته للمحافظات لتكليفها بكافة الطلبات التى طلبتها اللجنة وحصر المواقف العشوائية والرسمية، استعرض رئيس اللجنة الكتاب الدورى، وقال: "بالنسبة لنا الكتاب الدورى كافى ونتضامن معه بكل الصلاحيات الدستورية، والأمر أنه لم يكن هناك التزام من المحافظات بالتوجيهات الحكومية، وعلى المحافظات أن تلتزم بالمطلوب، لإنها كدا بتوأد اللامركزية فى مهدها، وتبقى الاستجابة من المحافظات، وننتظر ردودها فى جلسة 4 ديسمبر".