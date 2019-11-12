شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالنواب لـ"الاتحاد الأوروبى": قطر حجزت قاعات وفنادق للحشد ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك دور مشبوه من جانب بعض الدول بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة لمصر أمام المجلس الأممى لحقوق الإنسان، ومنها قطر على سبيل المثال التى قامت بحجز قاعات وفنادق للحشد ضد مصر.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، سفير الأتحاد الأوروبي إيفان ساركوز، والوفد المرافق ممثلا فى مديرة القسم السياسى بسفارة الاتحاد الأوروبى مارينا فاريلا، ومسئول ملف حقوق الانسان في وفد الاتحاد الاوروبي بيتر سالينج.

وأضاف عابد: "من الغريب أن هذه الدول تتجاهل حجم الانجازات التى حدثت فى مصر وعلى رأسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى لولاها لوصل الدولار لـ35 جنيها مصريا، وشبكات الطرق الجديدة".

وحول تساؤل سفير الأتحاد الأوروبى عن المقبوض خلال التظاهرات الأخيرة، علق رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتأكيده أنه تم إلقاء القبض علي عدد من المتجاوزين لمخالفتهم قانون التظاهر، وهذا الأمر يحدث فى أى دولة حال مخالفة عدد من الأشخاص للقانون، لكن تم الإفراج عن هؤلاء مراعاة للظروف الاجتماعية كون بعضهم لن يكن مدرك للخطأ الذي ارتكبه وبعضهم أيضا نساء.

وأكد عابد، انفاذ القانون على الجميع، فأي ضابط بخطأ يتم محاسبته فورا وهو ما حدث على سبيل المثال في قضية المواطن مجدي ماكين حيث تم إحالة الضباط المتهمين بتعذيبه للجنايات.

وتسأل عابد، عن الإجراءات التى سيتخذها الاتحاد الأوروبى ضد الاعتداء التركي غير الآدمى على سوريا بقوله :"أنا قلق كثير على وضع حقوق الإنسان فى سوريا وما يحدث هناك من قتل للمدنيين يجب أن يقابله تحرك من الاتحاد الأوروبي ضد ما تفعله تركيا من انتهاكات بشعة ضد السوريين".

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