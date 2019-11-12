الحافيظي يخوض أول مران مع الرجاء.. والفريق يتعاقد مع معد بدني جديد

خاض عبد الإله الحافيظي، لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أول حصة تدريبية مع الفريق، منذ إصابته في نهائي كأس السوبر الإفريقي، ضد الترجي التونسي، متم مارس الماضي.

وغاب الحافيظي سبعة أشهر عن الميادين، إذ خضع للعلاج من الإصابة في مركز “أسبيتار” في العاصمة القطرية الدوحة، التي احتضنت نهائي كأس السوبر، الذي تُوج به الفريق الأخضر بعد فوزه بهدفين لواحد على الترجي.

وعاد نجم الرجاء، منتصف الأسبوع الماضي، إلى أحضان فريقه، بعدما أنهى فترة العلاج، ومراحل التأهيل في الدوحة، قبل أن يجري، اليوم، أول مران له مع النسور الخضر، تحت إشراف جمال السلامي، المدرب الجديد للفريق، ومساعده يوسف السفري.

وعلاقة بالفريق البيضاوي، أعلن هذا الأخير، تعاقده مع المعد البدني جواد صبري، بتوصية من السلامي، لخلافة الملغاشي دجيمي.

يذكر أن الرجاء انفصل، أمس الاثنين، عن مدربه الفرنسي “باتريس كارتيرون”، الذي تعاقد معه الفريق، في يناير الماضي، خلفا للإسباني “خوان كارلوس غاريدو”.