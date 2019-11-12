استنفار أمني بعد سرقة هاتف قاض بالدار البيضاء

تعرض قاض بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع الفائت، إلى سرقة بالخطف لهاتفه النقال من سيارته، وبالضبط في حي “درب الكبير” بمقاطعة درب السلطان.

القاضي كان داخل سيارته، عندما صار ضحية كمين مدبر من لدن لصين محترفين، تعمد أحدهما صدم سيارة القاضي من الخلف، فيما سطا الثاني على هاتفه بينما كان القاضي تحت وقع المفاجأة، يحاول معاينة الحادث، ثم لاذ اللصين معا بالفرار على متن السيارة.

القاضي المعني بحادث السرقة، هو أحد القاضيين الذين كانا ضحية حادث سير عندما خرجا من محكمة الاستئناف عقب البث في قضية توفيق بوعشرين.

واستنفر الأمن بالدار البيضاء، قواه في عملية واسعة للبحث والقبض على اللصوص، وقد نجحت الشرطة في استعادة هاتف القاضي نهاية الأسبوع الفائت، عقب تتبعه وفق شيفرة تستعمل خصيصا لتحديد موقع الهاتف.

ووصلت الشرطة في بادئ الأمر، إلى شخص كان بحوزته الهاتف، وضبطته داخل محل حلاقة، وزعم بأنه اقتنى الهاتف من شخص آخر. وعقب التحريات المنجزة مع الموقوف الأول، وصلت الشرطة إلى تشخيص هوية أحد اللصوص، وتمكنت من القبض عليه في اليوم الموالي، بينما لا يزال اللص الثاني في حالة فرار.