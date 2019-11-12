شباب شرفوا المغرب في مسابقات عالمية.. ذكاء وثقافة واخترعات – فيديو

تألق شباب مغاربة، في السنة الحالية، في مسابقات عربية، وعالمية في مختلف المجالات العلمية، والثقافية، وأكدوا أن المملكة تتوفر على كفاءات عالية، ومميزة.

واستطاع شباب في مختلف الأعمار نيل ألقاب عالمية، وعربية، في منافسات مرتبطة بالذاكرة، والاختراع، والقراءة.