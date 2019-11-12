أمريكي شهير يزور الصحراء ويرفع علم المغرب وسط رمالها

حل الـ”يوتوبر” الأمريكي “توان”، نهاية الأسبوع الماضي، في المغرب، للقيام بجولة سياحية، في أول زيارة له للمملكة.

واختار توان، جنوب المغرب لاكتشاف سحر الصحراء، وشارك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورته وسط الرمال الذهبية.

وفي تعليقه على الصورة، خاطب الـ”يوتوبر” الشهير متابعيه: “إذا كنتم تسألون أين أنا.. فأنا في أرض المغرب الجميلة لأيام”، ثم كتب في منشور آخر باللغة العربية، موجها شكره للمغرب، ومعبرا عن حرصه على زيارته مرة أخرى.

وتابع “توان” على حسابه في “أنستغرام”، أكثر من 7.4 مليون متابع، فيما ما يفوق عدد مشتركي قناته على “يوتيوب” مليون ونصف مليون مشترك، علما أنه اشتهر بتقديم محتوى كوميدي في الفيديوهات التي ينشرها.

وأصبح المشاهير العالميون في مختلف المجالات، يساهمون في الترويج للسياحة في المغرب، عبر زياراتهم إلى مدنه المختلفة، وهو أمر يعرف جمهورهم ومتابعي حساباتهم على “السوشل ميديا” بمؤهلات المغرب السياحية.