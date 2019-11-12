الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الشرطة الألمانية تعتقل 3 مشتبه بانتمائهم لداعش بينهم تركيان

ألقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص في مدينة أوفنباخ غرب البلاد للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي وتخطيطهم لهجوم باستخدام مواد ناسفة.



وأعلنت أجهزة أمنية غربي ألمانيا أنه تم تفتيش 3 وحدات سكنية في مدينة أوفنباخ على خلفية الاشتباه في الإعداد لهجوم خطير يعرض أمن البلاد للخطر.

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وأوضح الادعاء العام في مدينة فرانكفورت والمكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية هيسن أنه تم إلقاء القبض على الرجال الثلاثة جميعهم في العقد الثاني من عمرهم.

وأكدت السلطات أن المتهمين أحدهم ألماني بينما الاثنان الآخران يحملان الجنسية التركية.

وخطط المتهمون بحسب التحقيقات لارتكاب أعمال إرهابية في منطقة راين-ماين غربي ألمانيا بواسطة متفجرات وأسلحة نارية، وقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.