شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إعلان من محور تعز بشأن استلام مرتبات أغسطس والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 أعلن مندوب محور تعز، العقيد فؤاد شمسان، اليوم الثلاثاء، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس.

وقال في بلاغ صحفي "إلى جميع ضباط وصف ضباط وجنود محور تعز المقيدين على كشوفات الحالات التوجه إلى جميع فروع الكريمي لإستلام مرتباتهم لشهر اغسطس /2019 م". Advertisements ومضى "إبتداءً من يومنا هذا الثلاثاء الموافق ١٢/١١/٢٠١٩". وأضاف "علماً ان الإرسال بدأ من هذا اليوم وسيستمر الإرسال حتى إستكمال العدد".

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