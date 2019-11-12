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الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
الهلال الإماراتي يقدم الرعاية الطبية في الظبيبة جنوب الحديدة
واصلت العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الرعاية الطبية والمعالجة المجانية للمواطنين في منطقة الظبيبة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة ، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات على امتداد مناطق الساحل الغربي.
وقام فريق العيادة الطبية المتنقلة بمعاينة الحالات المرضية من المواطنين من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن ، وتقديم العلاجات المجانية لهم.
وتحدث أحد العاملين في العيادة المتنقلة أن الفريق الطبي وصل إلى الظبيبة وتم معاينة أكثر من 60 حالة من مرضى الجهاز التنفسي وأمراض النزلات المعوية لدى الأطفال ، وتقديم العلاجات المجانية لهم.
ويواصل الهلال الأحمر الإماراتي تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى مختلف القرى النائية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة لتقديم الخدمات الطبية لهم والتخفيف من معانات المواطنين المتواجدين في تلك المناطق.
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