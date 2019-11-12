اليمن.. بدء المرحلة الثانية بمشروع إستعادة سبل العيش والأمن الانساني في صيرة بعدن

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

بدأت اليوم بمديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن المرحلة الثانية "المقابلات الشخصية" من مشروع إستعادة سبل العيش والأمن الانساني باليمن الذي تنفذه مؤسسة العطاء للاغاثة والتنمية بالتنسيق مع المجلس المحلي بمديرية صيرة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وأشرف مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو، على المقابلات الشخصية للشباب والشابات من أبناء المديرية ، حاثا اياهم على المثابرة والإجتهاد والإستفادة من الدورات المقدمة لهم والتي من شأنها تعزيز فرص العمل لديهم وتحسين مستواهم المعيشي.

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وأوضح منسق مؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية بعدن الدكتور رياض زيد، أن المقابلات الشخصية ستجرى لـ200 شابا وشابة تم اختيارهم من بين 500 كانو قد تقدمو للمشاركة في المشروع، مضيفا انه سيتم اختيار 125 شابا وشابة بالتساوي للمشاركة في المشروع بناء على معايير معينة.

وأشار إلى أن المراحل القادمة للمشروع ستشمل محاضرات عن كيفية التعامل مع الأجسام الغريبة التي قد تصادفهم أثناء عملهم بالميدان، يليها النقد مقابل العمل، كما يليها دورات تدريبية خاصة لبعض المهن والحرف بحسب اختيارهم، وتوزيع منح مالية للفائزين للبدء بمشروعهم الخاص.