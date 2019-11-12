بالفيديو: متظاهرون يطالبون الحكومة بتحقيق مطالبهم المشروعة وعدم تفريقهم

وأكدوا ان قوات الامن تعمل على تفريقهم كلما حاولوا التجمع في هذه الساحة القريبة من جسر السنك.

وطالب المتظاهرون بسلسلة من المطالب التي اعتبروها حقوق مشروعة وأساسية، من المأكل والمشرب والمسكن الى التعليم وايجاد فرص عمل وغيرها.



يمكنكم الاستماع الى مطالبهم في الفيديوغراف المرفق.