المنتخب الايراني يصل عمان على دفعتين

رياضة 2019-11-12 | 16:23 450 مشاهدة وصل وفد المنتخب الايراني لكرة القدم، الى العاصمة الاردنية عمان استعداداً لمواجهة المنتخب الوطني العراقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وفد المنتخب الايراني ضم اللاعبين المحليين فقط، حيث من المؤمل ان تكتمل كتيبة المدرب البلجيكي مارك فيليموتس غداً الاربعاء بالتحاق اللاعبين المحترفين تباعاً. وستقام المباراة بين المنتخبين على استاد عمان الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد يوم الخميس المقبل.



ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق الاهداف عن المنتخب البحريني وبفارق نقطة عن المنتخب الايراني.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق الاهداف عن المنتخب البحريني وبفارق نقطة عن المنتخب الايراني.

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