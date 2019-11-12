مجلس الوزراء يقر مشروعي قانون المفوضية وانتخابات البرلمان

أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، مشروعي قانون المفوضية وانتخابات مجلس النواب. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس الوزراء أقرّ مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب". وأضاف ان "المجلس قرر إحالة مشروعي القانوين الى مجلس النواب".



وكانت تظاهرات شعبية حاشدة قد انطلقت بداية شهر تشرين الأول الماضي، مطالبة بمحاسبة الفاسدين وتغيير النظام السياسي وقانون الانتخابات. وكانت تظاهرات شعبية حاشدة قد انطلقت بداية شهر تشرين الأول الماضي، مطالبة بمحاسبة الفاسدين وتغيير النظام السياسي وقانون الانتخابات.

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