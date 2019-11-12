شرطة كربلاء توضح حقيقة اضراب ضباطها ومنتسبيها

نفت قيادة شرطة كربلاء، الثلاثاء، اضراب ضباطها ومنتسبيها بعد انتشار صور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لضباط ومنتسبي من شرطة كربلاء المقدسة تحت عنوان (من كربلاء بدأ الإضراب العسكري)".

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وأضاف البيان أن "هذه الصورة هي فعلا لضباط ومنتسبي شرطة كربلاء المقدسة والمنشات ولكن ليس اضرابا عسكريا كما روجت له بعض المواقع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الاخبارية بل هي احدى صور التعاون ما بين القوات الامنية والمواطنين وتوفير الحماية لهم اثناء الخروج في التظاهرات السلمية كون هذا يعد حق كفلة الدستور العراقي".

ولفت البيان الى أنه "كانت للقوات الامنية مسيرة في يوم الجمعة الماضية تأييدا للمرجعية الدينية العليا بعد خطبة الجمعة مباشرة وبتوجيه من القيادات الامنية والتي دعمت المرجعية الرشيدة في خطبتها المباركة القوات الامنية والمتظاهرين السلميين كلا على حد سواء بهدف المحافظة على الارواح والممتلكات"، مؤكداً أن "قيادة شرطة كربلاء المقدسة تواصل واجباتها الامنية لتوفير الغطاء الامني لجميع المتظاهرين في الوقت الذي تستمر بجهودها لحماية امن مدينة كربلاء المقدسة وزائريها".