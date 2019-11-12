الدفاع: مقتل ثلاثة إرهابيين بينهم قيادي بارز في الحويجة

أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة إرهابيين بينهم قيادي بارز في مدينة الحويجة جنوبي المحافظة. وذكرت الوازرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، نفذت عملية نوعية في قضاء الحويجة بمشاركة فرق من الشرطة الاتحادي وشرطة الحويجة والحشد الشعبي".



وأضافت أن "القوات تمكنت خلالها من قتل ثلاثة إرهابيين من ضمنهم قيادي بارز".



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