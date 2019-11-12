أغلى ساعة يد في التاريخ مقابل 31 مليون دولار... هل تشتريها؟

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أصبحت ساعة يد نادرة الأغلى في التاريخ، بعد أن بيعت في مزاد علني نهاية الأسبوع بأكثر من 31 مليون دولار، حسبما كشفت تقارير صحفية.
وحضر الحدث الذي أطلق عليه اسم "ساعة فقط" ألبرت الثاني أمير موناكو، وخصص إيراده لصالح الجمعيات الخيرية التي تدعم مرضى ضمور العضلات.
ونقلت وسائل إعلام عن دار كريستيز قولها: "إنها النسخة الأولى والوحيدة من هذه الساعة الاستثنائية التي يتم إنتاجها من الفولاذ المقاوم للصدأ".
ويبلغ قطر الساعة التي استغرق صنعها 100 ألف ساعة عمل 47 ميليمترا، وقد صنعت من الفولاذ المقاوم للصدأ والذهب الأبيض.
والساعة لها وجهان قابلان للانعكاس، أحدهما من الذهب الوردي والآخر من خشب الأبنوس الأسود.
وكان من المتوقع أن يتم بيع الساعة بحوالي 2.5 مليون دولار، لكنها حطمت الرقم القياسي السابق البالغ 17.5 مليون دولار لساعة رولكس دايتونا، التي كان يملكها نجم هوليوود بول نيومان، قبل بيعها في عام 2017.
اليك الصور:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.