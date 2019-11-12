الطب العدلي ينفي تسليم جثث ضحايا التظاهرات مقابل تعهدات

وقال مدير عام الدائرة زيد علي عباس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادر الدائرة تعمل على مدار ٢٤ ساعة ابتداءً من اوائل تشرين الاول ولغاية الان ولم يتم توقيع اي شخص على اي ورقة، علما ان واجب الدائرة والاقسام المرتبطة بها هو توثيق الاصابات وتشخيص السبب الطبي للوفاة فقط".وأضاف عباس، أن "تحديد طبيعة الوفاة هل هي عرضية ام غيرها هي من مهام الجهات التحقيقية حصراً حسب القانون العراقي".

وأكد مدير عام دائرة الطب العدلي، على "ضرورة توخي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الاعلامية الدقة والمهنية بنقل المعلومة للمواطنين"، مشيراً إلى أنه "سيتم تحميل الجهات التي تنشر أخباراً كاذبة كافة التبعات القانونية".

