اخبار العالم

الطب العدلي ينفي تسليم جثث ضحايا التظاهرات مقابل تعهدات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفت دائرة الطب العدلي، الثلاثاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد بأن سبب القتل ناتج عن حادث عرضي.
وقال مدير عام الدائرة زيد علي عباس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادر الدائرة تعمل على مدار ٢٤ ساعة ابتداءً من اوائل تشرين الاول ولغاية الان ولم يتم توقيع اي شخص على اي ورقة، علما ان واجب الدائرة والاقسام المرتبطة بها هو توثيق الاصابات وتشخيص السبب الطبي للوفاة فقط".

وأضاف عباس، أن "تحديد طبيعة الوفاة هل هي عرضية ام غيرها هي من مهام الجهات التحقيقية حصراً حسب القانون العراقي".

وأكد مدير عام دائرة الطب العدلي، على "ضرورة توخي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الاعلامية الدقة والمهنية بنقل المعلومة للمواطنين"، مشيراً إلى أنه "سيتم تحميل الجهات التي تنشر أخباراً كاذبة كافة التبعات القانونية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطب العدلي ينفي تسليم جثث ضحايا التظاهرات مقابل تعهدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا