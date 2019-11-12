الطب العدلي ينفي تسليم جثث ضحايا التظاهرات مقابل تعهدات

نفت دائرة الطب العدلي، الثلاثاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد بأن سبب القتل ناتج عن حادث عرضي.
وأضاف عباس، أن "تحديد طبيعة الوفاة هل هي عرضية ام غيرها هي من مهام الجهات التحقيقية حصراً حسب القانون العراقي".
وأكد مدير عام دائرة الطب العدلي، على "ضرورة توخي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الاعلامية الدقة والمهنية بنقل المعلومة للمواطنين"، مشيراً إلى أنه "سيتم تحميل الجهات التي تنشر أخباراً كاذبة كافة التبعات القانونية".
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