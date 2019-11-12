إسرائيل تغلق معابر قطاع غزة وتقلص مساحة الصيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إغلاق معابر قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد، بعد ساعات من اغتيال القيادي العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، في القطاع. وذكر الجيش الإسرائيلي، أن "منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن، أعلن إغلاق معبري بيت حانون، وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر". وأشار إلى أن التدابير تأتي "على خلفية الوضع الأمني في القطاع". وأطلقت فصائل فلسطينية مسلحة في غزة اليوم الثلاثاء، قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل، رداً على اغتيال أبو العطا. وأعلنت سرايا القدس استهداف "سديروت، وأسدود، والخضيرة، والقدس" برشقة صاروخية، رداً على الاغتيال. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل. واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "استهداف بهاء أبو العطا كان عملية مباغتة لاستهداف قنبلة موقوتة، ولا تعني العودة إلى سياسة الاغتيالات".

