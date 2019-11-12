المخابرات الأردنية تُحبط مخططاً إرهابياً في عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أحبطت المخابرات في الأردنية خطة إرهابيين اثنين لاستهداف عاملين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، وجنود أمريكيين في قاعدة عسكرية بمنطقة الجفر. ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية اليوم الثلاثاء أن محكمة أمن الدولة، اتهمت الإرهابيين بالتخطيط لهجمات "بالأسلحة النارية، أو الطعن، أو الدهس بواسطة المركبات". ونقلت الصحيفة أن المخابرات العامة الأردنية، أحبطت الخطة وقبضت عليهما في نهاية يوليو (تموز) الماضي. وبدأت محكمة أمن الدولة وفق الصحيفة محاكمة المتهميْن يوم الأحد الماضي، الذين بايعا تنظيم داعش الإرهابي، وعقدا العزم في العام الماضي "على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف الجنود الأمريكيين باحدى القواعد العسكرية بمنطقة الجفر".

