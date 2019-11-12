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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطائرات الإسرائيلية تقصف مقراً أمنياً وشقة سكنية في غزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
قصفت الطائرات الإسرائيلية، أهدافاً في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رداً على إطلاق فصائل فلسطينية مسلحة صواريخ على مناطق مختلفة في إسرائيل، منذ ساعات الصباح. وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات إسرائيلية قصفت مقراً أمنياً لحركة حماس، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، شقة في بناية من أكثر من 10 طوابق، في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، دون أن تسفر عن إصابات في صفوف المواطنين. وقصفت الطائرات الإسرائيلية، أرضاً بيضاء، في منطقة شارع عمر المختار، وسط غزة، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على مدن مختلفة محاذية للقطاع، رداً على استهداف إسرائيل القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، بهاء أبوالعطا وزوجته بغارة على منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
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