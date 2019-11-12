أفغانستان: مقايضة شقيق زعيم شبكة حقاني ونائب زعيم طالبان بجامعيين أمريكيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم الثلاثاء عزمها الإفراج الشرطي عن ثلاثة من معتقلي حركة طالبان بينهم الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني ونائب زعيم حركة طالبان. وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني في مؤتمر صحافي على الهواء إنه سيفرج عن السجناء، ومن بينهم أنس حقاني، من سجن باغرام، مضيفاً أن القرار " كان صعباً ولكن مهماً". ومن بين السجناء الذين سيفرج عنهم بحسب ما قاله غني، عبد الرشيد، ومالي خان. وأضاف أن السجناء سيطلقون إذا أفرجت حركة طالبان عن أستاذين من الجامعة الأمريكية بأفغانستان، وهما الأمريكي كيفين كينغ والاسترالي تيموثي ويكس، اللذين اختطفتهما الحركة في أغسطس (آب) 2016. وأوضح "جهودنا المشتركة لاقتفاء أثر الاستاذين لم تسفر عن نتيجة، والمعلومات تشير إلى أن صحتهما وسلامتهما أثناء احتجازهما تتدهوران". وقالت الجامعة الأمريكية في أفغانستان إن هذه الأنباء مشجعة. وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الألمانية، أن الحركة ستصدر بياناً.

