- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 16 وإصابة 58 في تصادم قطارين ببنغلاديش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 58 آخرون الثلاثاء في تصادم قطاري ركاب بإقليم براهمانباريا، في شرق بنغلاديش. واصطدم قطار كان يتوجه إلى دكا بآخر كان في طريقه لمدينة شيتاغونغ الساحلية، التي تبعد 100 كيلومتراً عن العاصمة، وفق رئيس شرطة العاصمة، أنيسور رحمان. وأوضح المدير الإداري لمنطقة كاسبا التي شهدت الحادث، أن العدد مرشح للارتفاع في وجود عدد كبير من المصابين، وصل حتى الآن إلى 58 شخصاً، عدد منهم في حالة خطيرة، ونقلوا إلى المستشفيات القريبة للعلاج. وكان معظم المسافرين نائمين وقت الحادث. ولم تكشف السلطات حتى الآن أسباب الحادث أو سبب سير القطارين على خط واحد. ورغم أن هذه حوادث القطار معتادة في بنغلاديش، إلا أن هذا الحادث هو الأسوأ في الأعوام الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 16 وإصابة 58 في تصادم قطارين ببنغلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.