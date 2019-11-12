مصرع 16 وإصابة 58 في تصادم قطارين ببنغلاديش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 58 آخرون الثلاثاء في تصادم قطاري ركاب بإقليم براهمانباريا، في شرق بنغلاديش. واصطدم قطار كان يتوجه إلى دكا بآخر كان في طريقه لمدينة شيتاغونغ الساحلية، التي تبعد 100 كيلومتراً عن العاصمة، وفق رئيس شرطة العاصمة، أنيسور رحمان. وأوضح المدير الإداري لمنطقة كاسبا التي شهدت الحادث، أن العدد مرشح للارتفاع في وجود عدد كبير من المصابين، وصل حتى الآن إلى 58 شخصاً، عدد منهم في حالة خطيرة، ونقلوا إلى المستشفيات القريبة للعلاج. وكان معظم المسافرين نائمين وقت الحادث. ولم تكشف السلطات حتى الآن أسباب الحادث أو سبب سير القطارين على خط واحد. ورغم أن هذه حوادث القطار معتادة في بنغلاديش، إلا أن هذا الحادث هو الأسوأ في الأعوام الأخيرة.

