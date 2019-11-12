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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة العدل الأوروبية تقضي بتميز منتجات المستوطنات الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
قضت محكمة العدل الأوروبية، بوضع ملصقات على المنتجات الغذائية الإسرائيلية المصنعة في أراضي الضفة الغربية التي تحتلها، توضح مكان نشأتها، وذلك في القضية التي أقامتها منظمة يهودية، ومنتج نبيذ ضد قانون فرنسي. وخلصت محكمة العدل الأوروبية، إلى أن الإشارة إلى أن منشأ البضائع "دولة إسرائيل"، في حين أنها جاءت من الأراضي المحتلة، يمكن أن يضلل المستهلكين عن احتلال إسرائيل بالقوة الأراضي المعنية. وجاء في حكم المحكمة، أن المعلومات عن المنتج يجب أن تتيح للمستهلكين القيام أن يعلم "ليس فقط بالاعتبارات الصحية، والاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، ولكن أيضاً الاعتبارات الاخلاقية"، إضافةً إلى الالتزام بالقانون الدولي. وستحال القضية إلى المحاكم الفرنسية لإصدار قرار نهائي، وفقاً لحكم محكمة العدل الأوروبية.
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