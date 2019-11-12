كلينتون: رفض بريطانيا نشر تقرير عن تدخل روسيا في شؤونها "مخجل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

قالت مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، اليوم الثلاثاء، إن رفض نشر بريطانيا لتقرير برلماني عن تدخل روسي مزعوم في السياسة البريطانية "غير مفهوم ومخجل". وحصل التقرير الذي أعدته لجنة المخابرات والأمن في البرلمان على تصريح الأجهزة الأمنية، لكن مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يوافق بعد على نشره، ما يعني أنه لن يُنشر قبل الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واتهمت بريطانيا روسيا بالتدخل أو بمحاولة التدخل في انتخابات دول غربية. ونفت موسكو ذلك مراراً، وقالت إن الغرب مصاب بهيستيريا مناهضة روسيا. وتعكف لجنة المخابرات والأمن على بحث مزاعم عن نشاط روسي استهدف المملكة المتحدة، بما في ذلك في الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي في 2016، حين كان جونسون أحد أبرز مؤيدي انسحاب بريطانيا من التكتل. وقالت كلينتون، التي تتهم روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 التي خسرتها لصالح دونالد ترامب، إن البريطانيين يستحقون الاطلاع على التقرير قبل التوجه إلى الانتخابات. وأضافت لهيئة الإذاعة البريطانية "أجد أن من غير المفهوم ألا تنشر حكومتكم تقريراً حكومياً عن التأثير الروسي. غير مفهوم ومخجل". وأضافت "كل شخص يدلي بصوته في هذا البلد، يستحق أن يرى التقرير قبل الانتخابات". من ناحية أخرى، قال نائب وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تنشر التقرير البرلماني بعد، بسبب إجراءات ضرورية. وأضاف "من الطبيعي تماماً أن تمر تقارير مماثلة، بتدقيق يستغرق بضعة أسابيع".

