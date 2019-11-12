عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. الأرصاد: محافظات الجمهورية تتعرض لموجات مختلفة من الطقس

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية المصرية، إن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 32 درجة مئوية.



وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن محافظات الجمهورية تتعرض لموجات مختلفة من الطقس، حيث ترتفع الحرارة أحيانا، وتنخفض أوقات أخرى، مشيرًا إلى أننا نتأثر الآن بكتلة هوائية من شبة الجزيرة العربية.

وأوضح "شاهين"، أن فرص سقوط الأمطار مازالت قائمة على حلايب وشلاتين اليوم وغدا، لافتا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيانًا عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيىء اعتبارا من غدًا الأربعاء ويستمر على مدار 3 أيام.