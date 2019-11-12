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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هدوء في ساحات العراق بعد تطمينات المرجعية الدينية الشيعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
ساد الهدوء صباح اليوم الثلاثاء ساحات التظاهر في بغداد، وعدد من المحافظات العراقية، بعد تطمينات حصل عليها المتظاهرون بدعم المرجعية الدينية الشيعية العليا، لمطالبهم. وأقام المتظاهرون في ساحة التحرير الليلة الماضية احتفالاً أطلقوا فيه عشرات البالونات البيضاء، وسط هتافات، ورفع لأعلام العراق للتعبير عن سلمية المظاهرات، والتمسك بمطالب المتظاهرين بإقالة الحكومة، وحل البرلمان، وتعديل الدستور العراقي. وشهدت الساعات الماضية هدوءاً في ساحات التظاهر في ساحة التحرير، وفي ساحة الخلاني ببغداد، ومحافظات الناصرية، والبصرة، وميسان، والسماوة، والديوانية، وواسط، وكربلاء، والنجف، وبابل، وسط غياب لأصوات الرصاص والقنابل المسيلة للدموع التي كان تُسمع في الأيام الماضية. يأتي الهدوء وسط انتشار للقوات العسكرية في الشوارع الرئيسية وقرب الأبنية الحكومية والمدارس. ومن المنتظر أن يشهد اجتماع الحكومة العراقية الأسبوعي اليوم، إعلان حزمة جديدة من الإصلاحات تضاف إلى الحزم التي صدرت منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
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