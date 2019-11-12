أردوغان يُهدد أوروبا بمسلحي داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن بلاده ستواصل إعادة مسلحي داعش الموقوفين لديها إلى بلدانهم، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مواقفه من تركيا. ونقلت وكالة الأنباء التركية عن أردوغان، قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة، في زيارة تستمر يومين، أن تركيا "ستواصل إعادة إرهابيي داعش إلى بلدانهم، ولا يعنينا استقبالهم أو رفضهم لهم". وحث الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في مواقفه من تركيا، وقال موجها الحديث للتكتل: "عليكم إعادة النظر في مواقفكم من تركيا التي تحبس هذا الكم من عناصر داعش في سجونها، وتضبطهم في الجانب السوري". وأضاف "لا تحاولوا تخويف تركيا بالتطورات في قبرص، فنحن لا نهتم بذلك، ونواصل طريقنا". وعلى صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة، أعرب أردوغان عن أمله في "بدء مرحلة جديدة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية". وحول تطورات الأوضاع في شمال سوريا، قال أردوغان :"نرغب في مواصلة الجهود الصادقة التي قمنا بها مع الولايات المتحدة وروسيا"، لكنه أكد أن "الولايات المتحدة وروسيا لم تتمكنا من تطهير الشمال السوري من الإرهابيين، وسنقيم هذا الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين".

