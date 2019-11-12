عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الدفاع المصري يلتقى نظيره الروسي تفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

وكالات

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول سيرجى شويجو وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا لحضور الاجتماع السادس للجنة التعاون العسكرية المشتركة المصرية الروسية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.



وتناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون في ضوء العلاقات الجيدة التى تربط البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولى، وانعكاسها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

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وترأس الوزيران اجتماعات لجنة التعاون العسكرية المشتركة المصرية الروسية والتى تضمنت العديد من الملفات الخاصة بدعم أفاق التعاون فى مجالات الدفاع والأمن ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الإتحادية، كذلك حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية روسيا الإتحادية حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدًا بدور مصر البارز فى مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة، وفي نهاية الجلسة الختامية وقع الوزيران محضر لجنة التعاون العسكرى.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى الروسى بالقاهرة.