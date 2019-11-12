شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوطه عدة مرات.. عملية جراحية في الرأس لـ «كارتر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أُدخل الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر الى المستشفى أمس (الإثنين) حيث يتوقع أن يخضع لعملية في رأسه بعد سقوطه عدة مرات في الأسابيع السابقة، وفق ما أعلن مركز كارتر.

وقال المركز في بيان إن الرئيس البالغ من العمر 95 عاما «تم إدخاله إلى مستشفى إيموري الجامعي هذا المساء لإجراء عملية لتخفيف ضغط على دماغه تسبب به نزيف جراء حادث سقوطه الأخير»، مضيفا أن العملية ستجرى صباح اليوم (الثلاثاء).

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وأضاف "الرئيس كارتر يرتاح بشكل ملائم وزوجته روزالين إلى جانبه".

وهو كان قد نقل سابقا الى المستشفى لمعالجة كسر في الحوض أصيب به بعد سقوطه في شهر أكتوبر.

وكارتر الذي تولى الرئاسة بين عامي 1977 و1981 جرح رأسه في حادث سقوط ايضا بداية الشهر، لكنه في اليوم التالي تطوع للمشاركة في نشاط لمنظمة «مسكن للإنسانية» وظهر في الموقع المحدد بعين سوداء وضمادة على رأسه.