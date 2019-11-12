بري وعقيلته يوقعان على رفع السرية المصرفية عن حساباتهما في الداخل والخارج

وقع رئيس ​مجلس النواب​ نبيع بري وعقيلته ​رندة عاصي بري​ بحضور كاتب العدل شادي رمال، على رفع ​السرية المصرفية​ عن حساباتهما في الداخل والخارج. من جهة أخرى، التقى بري في عين التينة سفير كولومبيا في لبنان الدكتور فرناندو الحلو .حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين. كما عرض اﻻوضاع العامة في لبنان وأخر التطورات خلال استقباله رئيس بعثة اﻻتحاد اﻻوروبي في لبنان السفير رالف طراف. على صعيد آخر تلقى بري برقية من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار ﻻرشية.

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