مصادر جمعية المصارف لـ"النشرة": لم نقرر الإضراب الخاص بالموظفين ولا نحبذه

أكدت مصادر ​جمعية المصارف​ لـ"​النشرة​" "أننا لم نقرر الإضراب الخاص بموظفي المصارف ولا نحبذه أو نستسيغه"، مشيرة الى أنه "إزاء إصرار الموظفين ستسعى الجمعية للتجاوب مع مطالبهم وسيرد ذلك في بيان قد يصدر مع وفد إتحاد النقابات خلال ​الساعات​ القليلة المقبلة".

وفي هذا السياق، علمت "النشرة" أن "بعض المصارف ستفتح غدا بطريقة عادية ولكن للأعمال الإدارية في وقت ستبقي أبوابها مغلقة أمام الزبائن الى حين إيجاد المخرج اللازم واللائق للموضوع المتعلق بموظفي المصارف".