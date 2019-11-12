أكدت مصادر جمعية المصارف لـ"النشرة" "أننا لم نقرر الإضراب الخاص بموظفي المصارف ولا نحبذه أو نستسيغه"، مشيرة الى أنه "إزاء إصرار الموظفين ستسعى الجمعية للتجاوب مع مطالبهم وسيرد ذلك في بيان قد يصدر مع وفد إتحاد النقابات خلال الساعات القليلة المقبلة".
وفي هذا السياق، علمت "النشرة" أن "بعض المصارف ستفتح غدا بطريقة عادية ولكن للأعمال الإدارية في وقت ستبقي أبوابها مغلقة أمام الزبائن الى حين إيجاد المخرج اللازم واللائق للموضوع المتعلق بموظفي المصارف".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر جمعية المصارف لـ"النشرة": لم نقرر الإضراب الخاص بالموظفين ولا نحبذه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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