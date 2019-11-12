كركي ذكر المستشفيات المتعاقدة بضرورة إستقبال المرضى المضمونين

طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ في تعميم اصدره، من جميع ​المستشفيات​ المتعاقدة مع الصندوق التقيد بالأحكام القانونية والنظامية لاسيما لجهة إستقبال المرضى المضمونين وذلك تحت طائلة إتخاذ التدابير القانونية المناسبة في حق أي ​مستشفى​ مخالف.

وذكر الدكتور كركي جميع المؤسسات المتعاقدة مع الصندوق وجوب الإلتزام بأحكام ​قانون الضمان​ الإجتماعي وأنظمته لاسيما النظام الطبي والعقود المبرمة مع هذه المؤسسات، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية عند الإقتضاء.

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