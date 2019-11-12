انتشر مقطع صوتي على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ منسوب لـ"شباب بلدة تفاحتا العاطلين عن العمل" يطلبون فيه من ​النازحين السوريين​ مغادرة البلدة في مهلة 72 ساعة "وإلا أعذر من أنذر".

في هذا السياق، أفادت مصادر "النشرة" أن "هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل فعاليات البلدة، خصوصاً أن هذا الأمر لا يمثل جميع أبناء البلدة"، مشيرة إلى أن "من يقف خلف هذا العمل هم بعض ​الشباب​ المتفلّتين".



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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: من يقف خلف التسجيل الصوتي الذي يتعرّض للسوريين في بلدة تفاحتا هم بعض الشبان المتفلّتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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