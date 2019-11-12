الرئيس التنفيذي لـTOTAL: حفر اول بئر استكشافي في لبنان بين كانون الاول وكانون الثاني مهما كانت الظروف

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Total باتريك بويان في مقابلة مع قناة "العربية" "حفر اول بئر استكشافي في لبنان بين كانون الاول وكانون الثاني مهما كانت الظروف"، مشيرا الى أن "هناك بعض الاشاعات والتوترات السياسية لكن المسألة ليست سياسية بل تتعلق بنقل معدات التنقيب فقط".
وأوضح "أننا تعهدنا في بدء الحفر في القطاع رقم 4"، داعيا اللبنانيين الى"التحلي بالصبر فنحن قادمون ولا أعرف إذا سنحصل على النفط والغاز. إنها مرحلة استكشاف وتنقيب فقط".
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