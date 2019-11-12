علق رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ على اغلاق حساب نجل الامين العام ل​حزب الله​ جواد نصرالله على ​تويتر​ بالقول:"مع السلامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وليد جنبلاط تعليقا على اقفال حساب نجل نصرالله على تويتر: مع السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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