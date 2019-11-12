النشرة: اخماد حريق نفايات مقابل البركة الاسنة على الطريق البحري في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "عناصر اطفاء ​بلدية صيدا​ اخمدوا حريق نفايات مقابل البركة الاسنة على الطريق البحري المؤدية الى سينيق كما اخمدوا حريق هشير في جنسنايا شرق ​مدينة صيدا​".

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