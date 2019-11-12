مسؤول عراقي: العراقيون قادرون على اصلاح شأنهم الداخلي

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني المعارض ب​العراق​، السيد ​عمار الحكيم​ "قدرة العراقيين على اصلاح شأنهم الداخلي"، مشيراً إلى ان "العراق للعراقيين حقيقة ناضل من اجلها ابناء هذا الشعب الابي وقدموا دماء ودموعا وتضحيات جساما من اجل عزتهم وكرامتهم وانهم ابناء وطن واحد يجمعهم مصير مشترك".

ولفت إلى "إننا اذ نجدد تاكيدنا وايماننا الراسخ بهذه الحقيقة فاننا ندين كل اشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي العراقي"، مبينا ان "العراقيين قادرون على معالجة مشاكلهم ضمن مؤسساتهم الدستورية"، مشيراً إلى ان "ما يجري اليوم من حراك عراقي شعبي ومساعي سلطات ​الدولة​ الثلاث لتلبية مطالب المتظاهرين على الرغم من الحاجة لبذل المزيد يؤكد قدرة العراقيين على اصلاح شأنهم الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية".