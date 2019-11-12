مسؤول في الجيش الايراني: متأهبون للرد الحازم على أي تهديد

لفت قائد القوة البرية لجيش ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية العميد ​كيومرث حيدري​ إلى ان "القوة البرية للجيش على اهبة الاستعداد للرد على أي تهديد للاعداء الطامعين ب​إيران​ الإسلامية في أقصر وقت ممكن"، مشيراً إلى أن "على أعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية ان يعلموا ان ارتكاب اي حماقة من جانبهم سيقود الى طي سجل حياتهم المخزي في اقصر وقت ممكن".

وأشار إلى أن "الوحدة والتلاحم وطاعة قائد ​الثورة الاسلامية​ والالتفاف حوله هي أفضل سبيل للتغلب على العدو"، لافتاً إلى أنه "لو أردنا إحباط مؤامرات العدو في البلاد ، فيجب أن تسود الوحدة في المجتمع ، وهذا لن يحدث إلا عندما نطيع جميعا اوامر الولي الفقيه"، مضيفاً "إن طاعة الولي الفقيه هي السبيل الوحيد لنجاح المجتمعات على مر التاريخ وهذا يكشف عن أهمية هذه القضية".